Calciomercato Juve, Arthur all’addio? È fuori dal progetto di Allegri. Arsenal e Monaco si sono interessate

Arthur potrebbe essere prossimo all’addio alla Juve durante la prossima sessione di calciomercato.

Secondo il Corriere dello Sport, Allegri il centrocampista reputerebbe brasiliano fuori dal progetto. Il problema è che Arthur pesa a bilancio ancora per 46-47 milioni e ha un ingaggio pesante. Per lui hanno mostrato interesse Arsenal e Monaco. La Juve potrebbe cederlo in prestito oneroso o in uno scambio.