Calciomercato Juve: Calhanoglu pista calda, le ultime in vista di gennaio

Calhanoglu-Juve: pista calda per il centrocampista. Gli aggiornamenti relativi al giocatore del Milan, seguito dal club bianconero

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto rimbalzare ancora il nome di Hakan Calhanoglu in ottica Juve. La pista per i bianconeri si starebbe scaldando, con Paratici che potrebbe affondare nei prossimi mesi.

Il rinnovo con il Milan, intanto, tarda ad arrivare, con le richieste da 7 milioni di euro del turco per prolungare che al momento non vengono soddisfatte dai rossoneri. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, ecco che l’ex Leverkusen potrebbe trovare un accordo con un nuovo club già a gennaio per la prossima stagione.