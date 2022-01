Calciomercato Juve, due club esteri su Kaio Jorge: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: non solo Salernitana e Cagliari, su Kaio Jorge ci sarebbero anche due club esteri

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Kaio Jorge è ormai destinato a lasciare la Juventus dopo la notizia della permanenza quasi sicura di Alvaro Morata.

Il brasiliano è pronto a cambiare aria in prestito, iniziando una nuova avventura magari all’estero, dove lo seguono con attenzione Wolfsburg e Granada. In Italia non convince abbastanza la pista Cagliari.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24