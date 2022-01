Calciomercato Juve, due strade per Kaio Jorge: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri lavorano anche al futuro di Kaio Jorge. Due strade per l’attaccante brasiliano

Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, sono in calo le quotazioni del Granada per il futuro di Kaio Jorge. Restano in piedi, infatti, due piste per il brasiliano.

Una possibile permanenza alla Juve oppure il fronte Cagliari, con i bianconeri che nelle prossime ore cercheranno anche di chiudere l’operazione Nahitan Nandez.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24