Calciomercato Juve: tre club ci provano con Dybala

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La possibile rottura tra Dybala e la Juve ha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero

La possibile rottura tra Dybala e la Juve sta ha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero.

Per Tuttosport, sarebbero in particolare tre i club maggiormente interessati a la Joya. In Serie A è vivo l’interesse dell’Inter, mentre in Premier League e in Liga il Tottenham di Conte e il Barcellona di Xavi potrebbero inserirsi alla corsa per il 10 della Juve.