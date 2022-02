Calciomercato Juve, ecco il rinforzo in difesa per l’estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve, Cherubini guarda già all’estate: il possibile colpo per rinforzare la difesa della squadra bianconera

Si è appena conclusa una strepitosa campagna acquisti di gennaio, ma in casa Juve si pensa già al futuro e alle possibile mosse da attuare nella sessione estiva.

In tal senso i bianconeri continuano a monitorare la situazione legata ad Antonio Rudiger. Il pressing di Psg e Real Madrid è avviato da tempo, ma Cherubini è determinato a fare sul serio per il tedesco. Il difensore si libererà a parametro zero dal Chelsea e a Torino potrebbe prendere un’eventuale eredità di De Ligt.