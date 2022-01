ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: Cherubini non si ferma più. Sgarbo al Torino per il difensore che piace a diversi club

Juve e Torino danno vita ad un derby di mercato a meno di un giorno dalla fine della sessione invernale.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, Cherubini & co si sarebbero inseriti nella corsa a Gatti, talentuoso difensore del Frosinone. Sul giocatore sembrava essere passato in vantaggio il Torino, ma la Juve vuole provare il colpo e ora è in vantaggio. L’operazione sarebbe da 9-10 milioni di euro. Sono attese novità.