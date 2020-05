Calciomercato Juve: idea Jorginho se dovesse saltare Arthur

Calciomercato Juve: il club bianconero starebbe pensando a Jorginho, fedelissimo di Sarri, se dovesse saltare Arthur

L’obiettivo numero uno della Juve per il centrocampo del futuro rimane quelo di Arthur. Ma rimangono comunque vivi i piani B e C. Come riporta Tuttosport potrebbe diventare Jorginho il sostituto di Pjanic in casa bianconera. Come spiega il quotidiano torinese la prima scelta della Juve sarebbe sempre Arthur del Barcellona, ma il brasiliano sta opponendo qualche resistenza di troppo al trasferimento.

Ecco perché, nell’ambito dei discorsi coi Blues per Emerson Palmieri, si potrebbe anche parlare di uno scambio tra il bosniaco e l’italo-brasiliano. Il Chelsea da parte sua valuta il giocatore non meno di 65-70 milioni di euro. Occhio anche a Paredes del PSG, altro club interessato a Pjanic.