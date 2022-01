Calciomercato Juve, la mossa di Cherubini per Scamacca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve, Federico Cherubini al lavoro per portare l’attaccante a Torino. Ecco il piano per Scamacca

C’è sempre la ricerca di un centravanti nei piani di mercato della Juve. I bianconeri vogliono rinforzare a tutti i costi un reparto che fin qui non ha reso come ci si aspettava e tra gli obiettivi nella lista c’è sempre Gianluca Scamacca.

Come riportato da Tuttosport, a breve sarebbe in programma un incontro con il Sassuolo per parlare di un possibile trasferimento in estate. Il piano di Cherubini è quello di strappare ora un accordo per evitare di essere beffato poi dalla concorrenza.