Juve, gli obiettivi per il dopo Dybala: Allegri è stato chiaro

Calciomercato Juve: la lista dei nomi per il dopo Dybala. Allegri è stato chiaro con la dirigenza bianconera

La Juve dovrà sostituire Dybala per la prossima stagione, questo è il diktat di Max Allegri. Una pedina in quel ruolo è necessaria per sopperire alla partenza della Joya.

A tal proposito sono diversi i nomi nella lista della spesa per Cherubini: Da Zaniolo a Raspadori, passando per Pulisic, Di Maria e Antony. Tra questi, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe esserci il sostituto dell’argentino.