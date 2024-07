Calciomercato Juve, la SITUAZIONE del centrocampista bianconero Locatelli

Calciomercato Juve, Daniele Longo ha parlato del futuro di Manuel Locatelli: centrocampista bianconero messo sul mercato

Daniele Longo, su Calciomercato.com, ha parlato del futuro di Manuel Locatelli che a breve dovrebbe vedere il football director della Juve in questa sessione di calciomercato.

PAROLE – «Nelle ultime ore il nome di Locatelli è stato accostato con forza al Marsiglia dove potrebbe ritrovare De Zerbi, ovvero l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in carriera ai tempi del Sassuolo. Secondo quanto constatato, al momento il club francese non sembra intenzionato a far partire una missione per l’ex mediano del Milan.

Dal canto suo Manuel vorrebbe rimanere in bianconero forte di un contratto recentemente rinnovato fino al 2028. Giuntoli ha in programma un meeting con il ragazzo al rientro dalle vacanze per fare il punto della situazione con la consapevolezza che il tesoretto per Koopmeiners dovrà arrivare dalle cessioni di altri elementi della rosa».