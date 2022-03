Calciomercato Juve, occasione Di Maria: l’argentino lascia Parigi

Calciomercato Juve: occasione Di Maria per i bianconeri. Lascerà sicuramente il PSG a fine stagione per ritrovare la continuità

Non sembrano esserci più dubbi: Angel Di Maria si appresta a lasciare il Paris Saint-Germain al termine di questa stagione alla naturale scandenza del contratto.

A riportarlo è RMC Sport, che spiega come l’esterno d’attacco della nazionale argentina non abbia alcuna intenzione di prolungare il proprio contratto con i parigini. L’obiettivo del giocatore, accostato a più riprese anche alla Juventus, è quello di ritrovare la continuità perduta in un’altra squadra.