Calciomercato Juve, Giuntoli avvia alla RIVOLUZIONE bianconera. Ecco il piano per vincere

Giuntoli Juve, al via la rivoluzione: ecco la strategia in vista di quella che sarà la prossima sessione di calciomercato bianconera

Sono 5, in base a quanto spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, le linee della rifondazione della Juve dopo l’era Allegri.

La prima riguarda il fatto che a guidare la rivoluzione bianconera sarà Giuntoli. Sul fronte mercato, poi, non ci saranno spese folli, ma si punterà sulla riduzione degli ingaggi e sui giovani, con pochi innesti di qualità. Altro obiettivo sarà quello di portare una mentalità offensiva dal punto di vista del gioco. A questo si lega la ricerca di compattezza ed entusiasmo tra ambiente, squadra e società. Infine Giuntoli si affiderà a uomini di sua fiducia già avuti al Napoli come Pompilio per l’aspetto organizzativo e Stefanelli per lo scouting e il mercato.