Calciomercato Juve: si allontana il riscatto di Morata. Considerati troppi i 35 milioni richiesti dall’Atletico

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere ancora una volta in Spagna. La Juve, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti per il riscatto nelle casse dell’Atletico Madrid.

Così, come riportato da Matteo Moretto su Twitter, Morata potrebbe davvero lasciare la Juventus per la seconda volta in carriera e tornare in Spagna in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.