Calciomercato Juve, Bernardo Silva il sogno a parametro zero: pronta la sfida con altri 2 club di Serie A

Calciomercato Juve, Comolli punta Bernardo Silva! Il portoghese in scadenza col Manchester City: Spalletti attende il jolly

Mentre la Juventus guidata da Luciano Spalletti continua a macinare punti e prestazioni convincenti sul rettangolo verde, consolidando la propria posizione in campionato, nei corridoi della Continassa si lavora già febbrilmente per costruire la superpotenza del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, la dirigenza bianconera (guidata ora dalle strategie di Damien Comolli) avrebbe messo nel mirino un obiettivo che avrebbe del clamoroso per prestigio e impatto tecnico: Bernardo Silva.

Il talentuoso jolly portoghese, pilastro del Manchester City di Pep Guardiola, rappresenta il sogno proibito che potrebbe trasformarsi in una concreta realtà di mercato. L’interesse della Vecchia Signora per il classe ’94 non è inedito, ma a rendere la pista incandescente è la situazione contrattuale del giocatore: il suo accordo con i Citizens scadrà infatti il prossimo 30 giugno 2026. Senza segnali di rinnovo all’orizzonte, Silva si profila come una delle occasioni a parametro zero più ghiotte del panorama internazionale. Nonostante le 28 presenze stagionali, condite da un gol in Champions League e due assist in Premier, il ciclo in Inghilterra sembra volgere al termine.

Il profilo del lusitano è quello del top player assoluto: 107 presenze con la nazionale portoghese e una bacheca ricca di trofei. Per il tecnico di Certaldo sarebbe l’innesto perfetto: la capacità di Bernardo Silva di agire indistintamente da mezzala di qualità, trequartista o esterno d’attacco garantirebbe quel salto di qualità necessario per competere ai massimi livelli europei. Tuttavia, la strada non è spianata. I bianconeri devono guardarsi da una concorrenza agguerrita e a tratti sorprendente: sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Napoli, ma soprattutto l’ambizioso Como, deciso a stupire ancora. La Juve resta alla finestra, pronta a sferrare l’attacco decisivo per regalare ai tifosi un colpo di lusso a costo zero.