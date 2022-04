Calciomercato Juve, tutto su Molina: è lui il terzino del futuro

Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero individuato in Molina il terzino del futuro. Cherubini si sarebbe già mosso

Juve al lavoro per rinforzare anche la fascia destra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’avanzare dell’età di Cuadrado e Danilo non lascia tranquillo il club, in cerca di un sostituto di sicura affidabilità ai due.

Sulla destra si potrebbe puntare ancora su un sudamericano: Nahuel Molina, al momento il profilo preferito di Cherubini. L’argentino, 24 anni, conosce ormai alla perfezione il nostro campionato e i 30 milioni richiesti dall’Udinese non spaventano la Vecchia Signora, che potrebbe anticipare i tempi portandolo a Torino già in estate.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24