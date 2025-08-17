Calciomercato Juventus: Arthur ha trovato squadra. Questa volta a titolo definitivo, si chiude la sua Odissea in bianconero

Un colpo di scena che sa di chiusura del cerchio, un ritorno romantico e fino a poche ore fa inaspettato. Dopo un’estate passata a cercare una nuova sistemazione in Europa, il futuro di Arthur Melo sarà in Brasile. Secondo quanto riportato dal giornalista Mario Godoy di Radio Pachola, la Juventus e il Grêmio avrebbero raggiunto un accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista. Si attende solo la firma sul contratto, prevista nelle prossime ore, per sancire ufficialmente il ritorno del giocatore nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Per settimane, il destino di Arthur sembrava legato alla Spagna. La trattativa con il Real Betis era in fase avanzata, prima di arenarsi improvvisamente, mentre sullo sfondo restava l’interesse di alcuni club turchi. L’ipotesi di un ritorno a casa, al Grêmio, appariva quasi impraticabile a causa degli alti costi dell’operazione e dell’ingaggio del giocatore. Invece, con un’accelerazione improvvisa, il club di Porto Alegre ha trovato la chiave per sbloccare la trattativa, raggiungendo un’intesa che soddisfa tutte le parti coinvolte.

Per la Juventus, questa cessione rappresenta una vera e propria liberazione. Da anni fuori dal progetto tecnico e con uno stipendio pesante a bilancio, Arthur era uno degli esuberi più difficili da piazzare. La sua partenza definitiva permette alla dirigenza della Continassa di chiudere un capitolo oneroso e di alleggerire in modo significativo il monte ingaggi, liberando risorse preziose.

Per il giocatore, si tratta di una scelta di cuore e di vita. Torna nel club dove è diventato un idolo, dove ha vinto una Copa Libertadores da protagonista e da cui ha spiccato il volo verso il Barcellona. Un ritorno a casa per ritrovare fiducia, continuità di gioco e per provare a rilanciare una carriera di grande talento che in Europa si era pericolosamente arenata. L’avventura di Arthur con la Juventus è ormai ai titoli di coda.