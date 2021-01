Calciomercato Juventus, asse con il Cagliari: scambio in vista

Rumors di mercato vorrebbero uno scambio di prestiti tra Cagliari e Juventus nella sessione di calciomercato invernale

Il calciomercato, nella sua sessione invernale, è alle porte: il 4 gennaio il gong darà via ufficialmente alle trattative tra club. Voci di mercato riguardano l’asse Cagliari–Torino ma di sponda bianconera, che potrebbe accendersi nei prossimi giorni. La Juventus è alla ricerca di un attaccante che potrebbe fare da riserva ad Alvaro Morata e arricchire il corto parco attaccanti a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri avrebbero messo nel mirino un giocatore del Cagliari, il 32enne Leonardo Pavoletti, che in questa stagione ha trovato minuti solo dopo lo stop di Giovanni Simeone causa Covid-19.

Il Cagliari, come confermato dal suo allenatore Di Francesco in conferenza stampa, dovrà necessariamente alleggerire una rosa molto folta e Pavoletti potrebbe essere uno dei partenti. Per trovare l’accordo al trasferimento dell’attaccante in bianconero la proposta sarebbe uno scambio di prestiti con il terzino statunitense Bryan Reynolds che la Juventus è molto vicina ad acquistare ma non potrà tenerlo in rosa perchè non possiede slot per gli extracomunitari liberi. Ecco che allora Reynolds potrebbe essere prestato al Cagliari in cambio del prestito di Pavoletti di cui i bianconeri si accollerebbero l’intero ingaggio.