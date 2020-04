Calciomercato Juventus, aumenta il pressing su Ferran Torres del Valencia. Le parti ancora non hanno trovato l’accordo sul rinnovo

Aumenta il pressing su Ferran Torres da parte della Juventus. A riportarlo l’edizione odierna di Tuttosport, che analizza l’eventuale operazione che i bianconeri potrebbero mettere in piedi con il Valencia.

Al momento il club spagnolo non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, dunque la dirigenza juventina potrebbe approfittarne nelle prossime settimane. Attualmente non ci sono incontri previsti per la nuova firma sul contratto.