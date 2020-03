Calciomercato Juventus, i bianconeri corteggiano Marcelo. Il brasiliano è in scadenza nel 2022, CR7 potrebbe convincerlo

La Juventus pensa al futuro e potrebbe tentare il colpo Marcelo già nella sessione estiva. I bianconeri – come riportato da La Stampa – potrebbero offrire ben quattro anni di contratti al giocatore delle Merengues.

Il giocatore classe 1988 è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono incontri previsti per il rinnovo. Il tutto dipenderà anche da quando finirà l’emergenza coronavirus, soltanto nelle prossime ore si potrà tornare a discutere concretamente di calciomercato.