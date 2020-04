Calciomercato Juventus: Kane follia non impossibile. Ecco perchè

Harry Kane è uno degli attaccanti che stuzzica di più le fantasie dei tifosi juventini. Ecco perchè il colpo non sarebbe impossibile

Harry Kane potrebbe essere uno dei nomi più caldi per il calciomercato della prossima estate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno potrebbe essere non impossibile: dopo l’emergenza Coronavirus, il suo prezzo è sceso.

Oltre a questa evenienza, si sposta l’attenzione anche sulle prospettive del Tottenham. Senza nessun trofeo all’attivo, Kane potrebbe valutare l’addio, e la Juventus vuole farsi trovare pronta.