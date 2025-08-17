Calciomercato Juventus: il ritorno di Kolo Muani grazie a… Douglas Luiz. Qual è l’incastro per riportare il centravanti francese a Torino

La Juventus ha compiuto un passo importante nella corsa a Randal Kolo Muani, ma la partita non è ancora del tutto chiusa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno raggiunto un’intesa con il Paris Saint-Germain sulla base di 45-50 milioni di euro complessivi, tra prestito iniziale e obbligo di riscatto fissato per la prossima stagione.

L’operazione è però rimasta momentaneamente in sospeso. La proprietà bianconera ha infatti chiesto alla dirigenza di reperire prima le necessarie coperture economiche attraverso alcune cessioni. In questo senso, la situazione legata a Douglas Luiz può rivelarsi decisiva.

La chiave Douglas Luiz

Il centrocampista brasiliano, approdato a Torino la scorsa estate dall’Aston Villa, è sempre più vicino al trasferimento al Nottingham Forest. Una cessione a titolo definitivo che permetterebbe alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi e, soprattutto, di incassare una cifra utile per finanziare l’assalto a Kolo Muani.

Una volta definita l’uscita di Douglas Luiz, l’operazione con il PSG potrà essere ufficialmente sbloccata. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, punta ad accelerare nelle prossime ore per consentire a Igor Tudor di avere l’attaccante francese già a disposizione contro il Parma, nella prima giornata di campionato fissata per sabato 24 agosto.

L’attesa di Tudor

Il tecnico croato considera Kolo Muani il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Giocatore duttile, capace di agire sia da centravanti puro che da esterno, il francese è visto come il complemento perfetto per affiancare Jonathan David e dare maggiore imprevedibilità al tridente bianconero.

L’attesa, però, non può essere infinita: la Juventus sa che servirà concretizzare l’intesa con il PSG entro pochi giorni per evitare rischi e per consegnare al proprio allenatore il giocatore più atteso.