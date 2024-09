Calciomercato Juventus, Kostic ACCETTA il trasferimento

Il calciomercato Juventus in uscita potrebbe non essersi ancora chiuso considerando l’affare Kostic

Il calciomercato Juventus sta cercando di piazzare Filip Kostic all’estero. più precisamente in Turchia dove la sessione estiva è ancora aperta e sono già arrivati diversi apprezzamenti per l’ex Francoforte.

Su tutti, come racconta Matteo Moretto, il Fenerbahce che sarebbe già in trattativa con i bianconeri per chiudere l’accordo sulla base del prestito. Lui gradisce la destinazione ed è pronto a partire, ma occhio al Galatasaray che potrebbe effettuare il sorpasso.