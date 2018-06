Kovacic, lo Schalke 04 sfida la Juventus: i dettagli

E’ tutto da scrivere il futuro di Mateo Kovacic, in uscita dal Real Madrid: sul taccuino della Juventus, il centrocampista croato è finito nel mirino dello Schalke 04

Arrivato dall’Inter nel 2015 per oltre 30 milioni di euro, Mateo Kovacic potrebbe dare l’addio al Real Madrid dopo tre stagioni. Il centrocampista croato non ha trovato molto spazio alla corte di Zinedine Zidane e molto dipenderà dal prossimo tecnico dei blancos. Il classe 1994 piace a diversi club europei e negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, con la Juventus pronta a formalizzare un’offerta.

Ma non solo: l’edizione odierna di Marca rivela che sulle tracce dell’ex nerazzurro c’è lo Schalke 04: il club di Bundesliga lo vorrebbe per sostituire Leon Goretzka, in scadenza di contratto il 30 giugno 2018 e destinato a diventare un nuovo calciatore del Bayer Monaco. Il Real Madrid non si opporrebbe a una sua cessione, restano da valutare le mosse di Juve e Schalke nei prossimi giorni…