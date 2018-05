Kovacic, la Juve ci prova: pronti 55 milioni di euro

La Juve non molla Mateo Kovacic: bianconeri pronti ad una super offerta per il centrocampista croato del Real Madrid

Messo in bacheca il settimo scudetto consecutivo, la Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora vuole intervenire sul centrocampo e nelle ultime ore sarebbe tornato in auge il nome di Mateo Kovacic, già accostato ai bianconeri in passato.

Stando a quanto riportato dal portale AS, Marotta e Paratici sarebbero pronti ad offrire al Real Madrid ben 55 milioni di euro per il cartellino del giocatore croato ex Inter. Il giocatore, che non è riuscito a trovare lo spazio sperato alle Merengues, potrebbe provare a rilanciarsi nuovamente in Serie A.