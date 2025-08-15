Calciomercato Juventus: triplo affare con l’Atletico Madrid? Ecco i possibili incastri

Calciomercato Juventus: triplo affare con l’Atletico Madrid? Ecco il possibile incastro tra i bianconeri e il Colchoneros. Si scalda l’asse di mercato

Un intreccio di mercato sull’asse Torino-Madrid sta infiammando la fase finale della sessione estiva, con Juventus e Atletico Madrid protagoniste di una complessa partita a scacchi che coinvolge ben tre giocatori. Le due dirigenze sono in contatto costante per definire una serie di operazioni che potrebbero cambiare il volto di entrambe le squadre.

Il punto di partenza è il forte interesse della Juventus per Nahuel Molina. L’esterno destro argentino, ex Udinese, è stato individuato da Igor Tudor come il profilo ideale per garantire spinta e copertura sulla fascia, diventando l’obiettivo numero uno in caso di partenza di Nico Gonzalez. La valutazione che i colchoneros fanno del loro campione del mondo si attesta intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che la Juventus può investire solo dopo aver realizzato una cessione importante. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Qui si crea l’incastro perfetto, quasi un gioco del destino. L’indiziato a partire, Nico Gonzalez, è finito proprio nel mirino dell’Atletico Madrid. L’argentino non è mai riuscito a trovare la giusta collocazione tattica a Torino e vedrebbe di buon occhio un’esperienza nella Liga. Tuttavia, è importante sottolineare che i club non stanno lavorando a uno scambio diretto: le due trattative, pur essendo strettamente collegate, verrebbero gestite come operazioni finanziarie separate e indipendenti. La partenza di Gonzalez è la chiave che può sbloccare l’arrivo di Molina in bianconero.

A complicare, o forse a facilitare, questo scenario, si è aggiunto un terzo fronte. Nelle ultime ore, l’Atletico ha effettuato un sondaggio esplorativo per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è considerato in uscita dalla Juventus, ma finora le offerte concrete sono mancate. L’inserimento del club spagnolo potrebbe rimescolare le carte, aprendo a nuove possibilità. Per ora si tratta solo di una richiesta di informazioni, ma questo triplo filo che lega Torino a Madrid è destinato a diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane, con il tempo che stringe e le mosse di un club che influenzeranno inevitabilmente le strategie dell’altro.