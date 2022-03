Juventus, obiettivo Jorginho: prima deve partire un titolare

Jorginho Juve, ostacolo nella trattativa per il regista italobrasiliano. Ai bianconeri serve una cessione prima di affondare

Jorginho è e resterà un obiettivo concreto per la Juventus. I bianconeri non molleranno la presa e per l’italo-brasiliano c’è la possibilità concreta di tornare in Serie A.

L’unico nodo da risolvere per la Juventus è quella della cessione di un titolare per far posto al centrocampista del Chelsea. Arthur è l’indiziato numero uno per lasciare i bianconeri e far spazio a Jorginho, anche se nelle ultime uscite sta convincendo Allegri.