Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

Calciomercato Juventus: arriva Marcos Senesi a parametro zero? Gli aggiornamenti sulla trattativa per il difensore argentino

Archiviata la sessione invernale, il calciomercato Juventus non perde tempo e sposta immediatamente il mirino sulla programmazione della stagione 2026/2027. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport e confermate dai media britannici, la dirigenza bianconera ha individuato il rinforzo ideale per blindare la retroguardia: Marcos Senesi. Il nome del difensore argentino è balzato in cima alla lista delle priorità della Continassa. La strategia è chiara: anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi un profilo di spessore internazionale a parametro zero. Senesi, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già comunicato ufficialmente al Bournemouth la sua volontà irrevocabile di non rinnovare, indicando la Serie A come destinazione preferita per il prosieguo della sua carriera.

Il profilo ideale per Spalletti

La scelta di puntare sul classe 1997 non è casuale. Marcos Senesi rappresenta l’elemento perfetto per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano avrebbe dato il suo pieno assenso all’operazione. L’argentino andrebbe a colmare la lacuna del “braccetto” mancino o del centrale di impostazione, portando in dote l’esperienza maturata in anni di battaglie in Premier League e in Eredivisie (con il Feyenoord).

Il fattore passaporto: un assist burocratico

A spianare la strada verso Torino c’è un dettaglio fondamentale che fa pendere l’ago della bilancia a favore della “Vecchia Signora”: il passaporto italiano. Grazie alla doppia cittadinanza, il tesseramento di Senesi non andrebbe a occupare uno dei preziosi slot riservati ai calciatori extracomunitari. Questo “vantaggio burocratico” permette alla Juventus di chiudere l’operazione con leggerezza, mantenendo la libertà di manovra per altri obiettivi di mercato provenienti da campionati extra-UE. I contatti sono già in fase avanzata: l’obiettivo di Ottolini e Comolli è formalizzare l’intesa nelle prossime settimane, blindando uno dei difensori più affidabili d’Europa senza sborsare un euro per il cartellino.