Calciomercato Juventus, si sblocca una cessione. I dettagli

Calciomercato Juventus, si sblocca una cessione: trattativa alla fasi finali. I bianconeri stanno per piazzare uno dei giocatori in uscita

Il futuro di Timothy Weah sembra tingersi sempre più di azzurro, quello dell’Olympique Marsiglia. L’avventura dell’esterno statunitense con la maglia della Juventus pare essere giunta ai titoli di coda dopo una sola stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Giovanni Albanese, il club francese ha impresso un’accelerazione decisiva alla trattativa, portando i contatti con la dirigenza bianconera a un passo dalla fumata bianca.

Il Marsiglia si è dimostrato il club più determinato e concreto, superando la concorrenza e mettendo sul piatto le condizioni ideali per una chiusura rapida. La trattativa tra le parti è ormai ai dettagli finali. L’operazione non prevede l’inserimento di contropartite tecniche, configurandosi come un trasferimento a titolo definitivo (“trasferimento singolo”). Il club di Ligue 1, che segue Weah con ammirazione fin dai suoi tempi al Lille, è pronto a effettuare un investimento importante per assicurarsi le sue prestazioni e rinforzare la propria corsia offensiva.

Dal canto suo, la Juventus ha aperto alla cessione. La prima stagione di Weah a Torino è stata “altalenante”: dopo un buon inizio, il giocatore non è riuscito a trovare la continuità necessaria per adattarsi pienamente al campionato italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Con l’avvio del nuovo progetto tecnico guidato da Tudor, l’esterno statunitense non è più considerato un elemento centrale nei piani futuri del club. Di conseguenza, la sua partenza è vista come la soluzione più logica e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

La formalizzazione dell’accordo, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è attesa nei prossimi giorni. La cessione di Weah permetterà alla Juventus non solo di incassare una plusvalenza, ma anche di liberare spazio nel monte ingaggi, una mossa strategica per il calciomercato Juventus. Le risorse risparmiate potranno essere reinvestite per dare l’assalto ad altri obiettivi sensibili per l’attacco, con i nomi di profili come Jadon Sancho e Francisco Conceição che rimangono in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera. Per Weah si profila un ritorno in Francia, dove spera di ritrovare lo smalto dei tempi migliori.