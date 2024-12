Calciomercato Juventus, Zirkzee nel mirino a gennaio

Il calciomercato Juventus si prepara ad una sessione invernale molto importante, alla ricerca dell’attaccante perfetto

Sarà un gennaio importante per il calciomercato Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee che non sembrerebbe così sicuro di restare al Manchester United.

Ci sono anche tre alternative nel caso l’olandese non si unisse ai bianconeri. Si parte da Raspadori del Napoli, che potrebbe rientrare nello scambio con Danilo. All’estero invece occhi su Kolo Muani del PSG e Patrick Schick del Bayer Leverkusen.