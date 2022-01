ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante del Cagliari Larrivey è pronto a tornare in Italia: a breve firmerà il contratto con il Cosenza fino a giugno

Indiscrezione di mercato per la Serie B e per il Cosenza. Erano voci arrivate dal Cile e che hanno trovato conferme, come riportato da Alfredo Pedullà.

E’ pronto a tornare in Italia Larrivey. L’ex attaccante del Cagliari firmerà un contratto fino a giugno con possibilità di rinnovare in caso di salvezza.