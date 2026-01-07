Calciomercato Lazio, individuato l’erede di Guendouzi: affondo finale su Taylor dell’Ajax! Le cifre dell’operazione e tutti i dettagli

La Lazio rivoluziona il cuore del proprio gioco con una mossa di mercato rapida e chirurgica. Mentre si attende ormai solo l’ufficialità per il trasferimento di Matteo Guendouzi al Fenerbahce – un’operazione in uscita che garantirà alle casse del presidente Claudio Lotito la cifra imponente di 29 milioni di euro, bonus compresi – la dirigenza capitolina ha già bloccato il suo erede. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, è ormai in fase di chiusura l’accordo con l’Ajax per l’acquisto a titolo definitivo di Kenneth Taylor, talentuoso centrocampista olandese classe 2002.

Un “numero 8” col vizio del gol

Nato ad Alkmaar ma cresciuto calcisticamente nel leggendario vivaio di Amsterdam, Taylor è un profilo che promette di cambiare volto alla mediana laziale. Mancino naturale, il ventiquattrenne è un classico “numero 8”: una mezzala moderna capace di coprire il campo con intelligenza ma, soprattutto, di incidere pesantemente in fase offensiva. Se l’ex Marsiglia garantiva dinamismo e interdizione, il nuovo innesto promette un upgrade significativo in termini di pericolosità sotto porta. I numeri stagionali confermano questa qualità: 15 presenze, 2 gol e 4 assist, a cui si sommano 4 gettoni in Champions League. La sua costanza realizzativa negli ultimi anni di Eredivisie (con picchi di 8 e 9 reti stagionali) suggerisce che i Biancocelesti avranno un’arma letale negli inserimenti.

Beffa al Napoli e cifre dell’affare

L’operazione si definirà sulla base di 15 milioni di euro, un investimento importante che ha anche il sapore della beffa per il Napoli. Il club partenopeo aveva seguito a lungo il gioiello dei Lancieri: i suoi agenti erano stati persino avvistati allo stadio “Maradona” il 23 maggio 2025, durante la festa Scudetto contro il Cagliari. Tuttavia, la tempestività della Lazio è stata decisiva. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa procede spedita: c’è l’intesa totale e, soprattutto, la ferma volontà di Taylor di trasferirsi a Roma per misurarsi con la Serie A.