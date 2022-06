Calciomercato Lazio: difficile realizzare il sogno di Sarri che voleva il suo pupillo in biancoceleste

Come rinforzo per il centrocampo, Maurizio Sarri sognerebbe l’arrivo alla Lazio di Piotr Zielinski; nome saltato fuori nell’ultima settimana in collegamento a un ipotetico scambio con il Napoli con Luis Alberto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il sogno del tecnico biancoceleste è destinato a rimanere tale. Lo stipendio del polacco da 4,2 milioni a stagione, infatti, è improponibile per le casse della Lazio.