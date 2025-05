Calciomercato Lazio, si inserisce anche il Psg per un difensore biancoceleste: i dettagli e le ultime in casa biancoceleste

Gila si prepara a essere uno dei protagonisti del calciomercato della Lazio, con numerosi club interessati al suo profilo. Il difensore spagnolo, considerato un pezzo pregiato della rosa biancoceleste, ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, tra cui il Milan, il Brighton, il Bayern Monaco e il Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal portale francese dailymercato.com, anche il Paris Saint-Germain avrebbe iniziato a muoversi per sondare il terreno, valutando Gila come possibile rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione.