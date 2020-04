Calciomercato Lazio, i biancocelesti fanno spesa in Premier League. Riflettori puntati su Diogo Jota, per la difesa piace Boly

Il mercato potrebbe offrire molte opportunità, proprio in un momento delicato come questo. La Lazio – come riportato dall’edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport – si sta guardando intorno.

I biancocelesti studiano il Wolverhampton, squadra di Premier League con profili molto interessanti: per l’attacco piace Diogo Jota, punta veloce che può adattarsi al 3-5-2 di Inzaghi. Per la difesa, invece, può interessare Boly.