La Lazio pensa già al calciomercato. Il club biancoceleste pensa a Kumbulla e Faraoni del Verona e anche a Bonaventura

Igli Tare traccia le linee guida del prossimo calciomercato. La Lazio punta su giocatori italiani, che abbiano già una certa esperienza e che giochino nel campionato italiano. Giocatori di qualità per rinforzare la rosa laziale, in vista del ritorno in Champions.

Kumbulla è la prima scelta per la difesa della Lazio. Dal Verona potrebbe tornare Faraoni, che sarebbe di fatto un ex, nato nelle giovanili dei biancocelesti ma in prima squadra non piace. Nel mirino poi c’è anche Jack Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan.