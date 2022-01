Calciomercato Lazio, obiettivo Ghoulam: l’algerino può arrivare subito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Ghoulam che potrebbe arrivare gratis già a gennaio

La Lazio potrebbe accogliere presto Faouzi Ghoulam a Formello. Il laterale algerino ha il contratto con il Napoli scade a giugno e la Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe anche pronto a liberarlo gratis. A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desiderata di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto. Il tecnico toscano tra l’altro conosce molto bene Ghoulam per averlo avuto al Napoli. L’operazione può dunque andare in porto subito.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24