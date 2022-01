Calciomercato Lazio, pressing di Tare per liberare Miranchuk

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sembra essere sempre Miranchuk l’obiettivo numero uno della Lazio. Tare al lavoro per vincere il muro dell’Atalanta

Dato per certo ormai l’addio per Muriqi, volato al Maiorca, l’obiettivo numero della Lazio per rinforzare l’attacco sembra essere Miranchuk.

Come rivelato da Gianlucadimarzio,com, il ds Tare sarebbe al lavoro e starebbe facendo di tutto per convincere l’Atalanta a dare il via libera per il russo. Insomma, l’obiettivo è quello di sbloccare in extremis l’operazione.