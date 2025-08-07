Calciomercato Lazio: Sarri si impone col club. Stop cessioni fino a questa data

Calciomercato Lazio, Sarri si impone: stop alle cessioni fino a questa data. Il motivo per cui il tecnico ora non vuole perdere nessuno

Il calciomercato Lazio è difficile, ma Maurizio Sarri non si fa trovare impreparato. Con il mercato in entrata bloccato, il tecnico toscano ha messo il veto su tutte le possibili cessioni, chiedendo alla società di aspettare la fine di agosto. La decisione, riportata dal Corriere dello Sport, nasce dalla volontà di mantenere la rosa al completo e non rischiare di trovarsi scoperti in caso di infortuni o imprevisti.

Nonostante la necessità di sfoltire l’elenco degli over per la Serie A, Sarri ha deciso di non privarsi di nessuno, almeno per il momento. Un esempio lampante è la situazione di Matteo Cancellieri: la sua permanenza sembrerebbe mettere in discussione quella di Tijani Noslin, ma l’incertezza sui tempi di recupero di Gustav Isaksen, fermo per mononucleosi, suggerisce prudenza. L’ex attaccante del Verona potrebbe quindi restare.

Anche in difesa la situazione è fluida. Samuel Gigot sembrava destinato a partire, ma l’infortunio di Patric e la squalifica di Alessio Romagnoli hanno spinto la Lazio a rallentare la sua cessione, anche per evitare minusvalenze. La prudenza di Sarri si estende anche agli esterni, dove ha bloccato l’uscita del giovane Ruggeri e ha confermato la fiducia in Elseid Hysaj, due pedine che offrono diverse opzioni tattiche.

A centrocampo, addirittura, il futuro di Toma Basic, dato per partente, non è più così scontato. Con il 4-3-3, il croato potrebbe rientrare nei piani del tecnico. Nonostante le pressioni economiche della società, il presidente Claudio Lotito ha concesso a Sarri il diritto di veto sulle cessioni, permettendogli di prendere tempo fino al 2 settembre, data ultima per la consegna delle liste. Un segnale di fiducia verso l’allenatore, che avrà bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare la stagione e puntare a un posto in Europa.