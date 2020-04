Calciomercato Lazio, si cerca un difensore centrale: quattro gli obiettivi per i biancazzurri per creare una difesa da Champions League

La Lazio, nonostante lo stop dovuto all’emergenza coronavirus, continua a muoversi sul mercato, in attesa delle date ufficiali. La società biancoceleste – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha individuato quattro giocatori per rinforzare il pacchetto arretrato.

Si valutano nomi di esperienza – si legge – come Boly, Coates, Knoche e Lovren. Ma la compagine capitolina ha fiducia anche le rilancio di Vavro.