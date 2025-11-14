Calciomercato Lazio, non solo Frattesi e Zielinski: Sarri vuole un terzo giocatore nerazzurro. Le ultimissime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono pronti a fare la spesa in casa Inter. Per la porta piace anche Stankovic, attualmente al Venezia

Il tema calciomercato della Lazio continua a dominare le discussioni attorno al club biancoceleste. Dopo una sessione estiva segnata da blocchi, rinunce e poche operazioni, la società è chiamata a intervenire durante il mercato di gennaio per rinforzare una rosa che Maurizio Sarri considera incompleta. Tuttavia, la situazione finanziaria della Lazio resta delicata, imponendo una strategia chiara: prima cedere, poi comprare. Una linea che complica i piani del tecnico toscano, desideroso di aggiungere qualità e profondità alla squadra.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri ha presentato alla dirigenza una lista di nomi che rappresentano desideri, priorità e sogni proibiti del calciomercato della Lazio. Tra i profili più affascinanti compaiono due centrocampisti dell’Inter: Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Entrambi sarebbero innesti perfetti per lo stile di gioco del tecnico, ma i loro ingaggi li rendono irraggiungibili per la Lazio in questa fase. I costi elevatissimi degli stipendi, infatti, rendono questi due obiettivi semplicemente impossibili da trasformare in realtà, almeno a gennaio.

Più concreta, invece, è la lista di alternative tracciata da Sarri, compatibile con le esigenze economiche del calciomercato della Lazio. Tra i nomi valutati spiccano Filip Stankovic, portiere attualmente al Venezia e sul quale l’Inter mantiene una percentuale sulla rivendita; Aaron Martin, terzino sinistro che garantirebbe esperienza e corsa; Ivan Ilic, profilo dinamico per il centrocampo; e l’ex Napoli Lorenzo Insigne, che rappresenterebbe un colpo di grande personalità se si trovasse un accordo economico soddisfacente.

Ma per arrivare a nuovi innesti, la Lazio deve prima vendere. In uscita figurano diversi giocatori: il portiere Mandas, il laterale Tavares, i giovani Dele-Bashiru o Belahyane e l’attaccante Noslin. Situazioni più complesse riguardano Guendouzi e Castellanos, che potrebbero lasciare Formello solo di fronte a offerte particolarmente elevate. Senza entrate importanti, il calciomercato della Lazio resterà inevitabilmente bloccato.

Il tutto avviene in un quadro economico complicato, con la società che deve rispettare i nuovi parametri legati al rapporto tra costo del lavoro e ricavi, destinati a diventare ancora più stringenti nei prossimi anni. Questa condizione limita fortemente le possibilità operative, rendendo gennaio una sessione di mercato potenzialmente movimentata ma soprattutto delicata.

Il calciomercato della Lazio si conferma dunque un equilibrio fragile fatto di esigenze tecniche, limiti economici e idee da trasformare in opportunità. Sarri attende rinforzi, ma molto dipenderà dalla capacità del club di sbloccare le uscite e trovare soluzioni sostenibili per migliorare la rosa.