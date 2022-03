Calciomercato, le big d’Europa e l’Inter su Dybala: ecco i dettagli

Dybala, i nerazzurri non sono soli: una big europea è in pole per l’attaccante argentino che non rinnoverà con la Juve

Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione riguardante Paulo Dybala, che non rinnoverà il proprio contrato in scadenza con la Juventus.

L’Inter resta interessata all’argentino ma al momento sembra avere altri piani: oggi, spiega Di Marzio, Marotta non si è fiondato subito sul giocatore per bloccarlo, segnale chiaro di avere altri programmi. L’Atletico Madrid è interessato a Dybala, su cui c’è anche il Real Madrid, ma entrambe non mi sembra vogliano affondare a breve. Il Barcellona sta invece pensando concretamente a lui.