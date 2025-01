Calciomercato Lecce, sondaggio per un difensore: può arrivare dal Frosinone

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato del Lecce per rinforzare la propria difesa, con un nome proveniente dal Frosinone

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Lecce starebbe osservando Anthony Oyono per rinforzare la propria difesa. Il terzino destro potrebbe infatti lasciare il Frosinone in questa sessione di calciomercato di gennaio per fare ritorno in Serie A.

Al momento è solo un’idea, ma Pantaleo Corvino sta seguendo attentamente gli sviluppi e potrebbe decidere di affondare già nelle prossime ore.