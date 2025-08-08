Calciomercato Lecce: arriva Sottil dalla Fiorentina. La formula del trasferimento che porterà l’esterno offensivo in Salento

Colpo a sorpresa del Lecce, che si assicura un rinforzo di grande qualità e buona esperienza per il suo attacco. È fatta per il trasferimento in Salento di Riccardo Sottil dalla Fiorentina. L’esterno offensivo classe ’99 è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa: arriverà in città nella giornata di domani, sabato 9 agosto, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club per la prossima stagione.

I dettagli dell’operazione: prestito secco oneroso

L’accordo tra il Lecce e la Fiorentina è stato raggiunto sulla base di un prestito secco oneroso della durata di un anno, fino al 30 giugno 2026. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore, il club salentino verserà nelle casse della società viola un corrispettivo di 500 mila euro. La trattativa si è conclusa rapidamente, con il giocatore che ha dato il suo pieno assenso al trasferimento per trovare maggiore continuità.

Un colpo di qualità ed esperienza per l’attacco del Lecce

Con l’acquisto di Sottil, il Lecce aggiunge un tassello di notevole spessore al proprio reparto offensivo. L’esterno porta in dote esperienza in Serie A, velocità, dribbling e imprevedibilità, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il gioco della squadra. Si tratta di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, capace di creare superiorità numerica e di fornire assist preziosi per i compagni, oltre a possedere un buon feeling con il gol.

La scelta di Sottil: trovare continuità da protagonista

Per Riccardo Sottil, la scelta di accettare la corte del Lecce rappresenta un’occasione fondamentale per la sua carriera. Dopo le ultime stagioni a Firenze e la breve parentesi al Milan, in cui ha alternato ottime prestazioni a periodi di minore impiego, l’approdo nel Salento gli garantirà la possibilità di essere un protagonista e un punto di riferimento dell’attacco. Un’opportunità per giocare con continuità, ritrovare la migliore condizione e dimostrare ancora una volta tutto il suo valore nel massimo campionato italiano.