Genoa e Milan dialogano per Locatelli: Bertolacci e un altro doppio ex saranno l’ago

Il Genoa prova l’approccio per Locatelli: incontro fissato col Milan per parlare anche di Bertolacci. Sullo sfondo il possibile ritorno in rossonero di Kucka

Tra porta (con l’arrivo di Federico Marchetti al posto di Mattia Perin dato dai più ormai per scontato, leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: ECCO MARCHETTI), fasce ed attacco (quasi sicuro l’addio di Giuseppe Rossi) c’era ancora un reparto che fino a ieri il Genoa non aveva del tutto preso in considerazione in vista del prossimo calciomercato: il centrocampo. Eppure, proprio lì, parecchio potrebbe cambiare nel breve termine: ormai certi gli addii di Miguel Veloso e Luca Rigoni, entrambi in scadenza di contratto, resta ancora la grana legata al riscatto di Andrea Bertolacci dal Milan. Un incontro tra le parti è previsto proprio in questi giorni: i rossoblu, forti della volontà del giocatore di rimanere a Genova, potrebbero studiare una nuova soluzione di riscatto dal prestito secco, alleggerendo i rossoneri di un ingaggio comunque importante (2 milioni di euro l’anno per un giocatore che sarebbe svincolato tra un anno) che tra l’altro spalmerebbero su di un contratto pluriennale (tre o quattro stagioni).

Fine dei giochi? Niente affatto, perché all’ordine del giorno dell’incontro tra Genoa e Milan ci sarebbe anche un altro nome: quello di Manuel Locatelli, centrocampista centrale che il Grifone aveva già messo nel mirino la scorsa estate e nel corso dell’ultima sessione di mercato di gennaio. Nelle idee di Davide Ballardini potrebbe essere proprio il giovane rossonero a prendere il posto di Rigoni (o Veloso) in mezzo al campo come mezz’ala (presumibilmente destra), con Oscar Hiljemark a sinistra e Bertolacci al centro. Possibile l’apertura del Milan per un prestito (difficilmente con diritto di riscatto) del ragazzo, chiuso inevitabilmente quest’anno sia da Lucas Biglia che da Riccardo Montolivo. Ultimo, ma non ultimo: i nomi di Bertolacci e Locatelli, per un singolare gioco del destino, rimbalzerebbero in queste ore nelle cronache di mercato sull’asse Genova-Milano legati a doppio filo ad un’altra pedina, ovvero Juraj Kucka. Proprio il centrocampista slovacco del Trabzonspor, a sua volta ex sia del Genoa che del Milan, sarebbe nuovamente sotto la lente di ingrandimento dei rossoneri (che lo avevano ceduto meno di un anno fa a titolo definitivo, leggi anche: CALCIOMERCATO MILAN: SI RIPARLA DI KUCKA): dovesse tornare alla base, sarebbe scontata la cessione di Locatelli. Ancora più scontata, nemmeno a dirlo, quella di Bertolacci.

