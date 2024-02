Calciomercato, clamoroso Mbappé: decisione a sorpresa del Real

La clamorosa decisione del Real Madrid sul possibile arrivo di Kylian Mbappé a parametro zero in estate. I dettagli

Daniel Riolo, noto giornalista di RMC Sport, riporta una clamorosa novità sul possibile trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid.

PAROLE – «È la continuazione di ciò che è accaduto la scorsa estate. C’è stata tutta una polemica per nulla, perché nella sua mente aveva già deciso di fare un ultimo anno. L’unica riserva che ho è se il Real Madrid lo vuole o meno. Può essere che il Real dica: ‘Ormai è tardi, ti abbiamo fatto un’offerta due anni fa e non sei venuto’. Ecco, a quel punto dovrebbe trovarsi un altro club. Sappiamo che il Liverpool gli ha fatto un’offerta due anni fa, che il Chelsea ci ha provato l’estate scorsa. Altri si sono avvicinati ma lui vuole il Real. Alla fine andrà come tutto previsto».