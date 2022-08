Lecce, arriva in prestito Normann dal Rostov

Il Lecce cerca di trovare il proprio equilibrio in Serie A mettendo a segno un colpo di mercato: preso in prestito il centrocampista del Rostov

Il Lecce non è soddisfatto dell’attuale squadra e mette a segno un colpo di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri in campo.

E’ in arrivo questa sera per effettuare le visite mediche il centrocampista Mathias Normann, direttamente in prestito dal Rostov, classe 96.

E’ la stessa società salentina a renderlo noto con un comunicato ufficiale:

IL COMUNICATO– L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mathias Normann dal Rostov.