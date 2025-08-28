Calciomercato Milan: Allegri spinge per un rinforzo in difesa, Akanji e Kiwior nel mirino

Calciomercato Milan: il tecnico rossonero Allegri vuole un rinforzo in difesa, Akanji e Kiwior nel mirino. Le ultimissime

Nelle giornate più calde di questo calciomercato, il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. La decisione arriva dal tecnico Massimiliano Allegri, allenatore toscano noto per la sua capacità tattica e per la predilezione verso moduli flessibili, che punta a introdurre stabilmente la difesa a tre. Un cambiamento che impone alternative di alto livello in ogni ruolo.

A guidare le operazioni è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio e grande conoscitore di calcio internazionale. I nomi sul taccuino sono due: Manuel Akanji, difensore centrale svizzero classe 1995 in forza al Manchester City, e Jakub Kiwior, centrale polacco del 2000 attualmente all’Arsenal e con un passato in Serie A allo Spezia.

Manuel Akanji: la pista più calda

Secondo quanto riportato da fonti come Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i contatti tra il Milan e l’entourage di Akanji si sono intensificati. Il 28enne, campione d’Inghilterra e nazionale svizzero, ha momentaneamente bloccato una trattativa con il Galatasaray per valutare l’offerta rossonera. Il Manchester City aveva già trovato un accordo di massima con i turchi per circa 17 milioni di euro, ma Tare sta studiando la formula giusta per convincere il club inglese a cedere il giocatore, considerato ideale per portare esperienza e solidità alla retroguardia.

Jakub Kiwior: alternativa di prospettiva

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Kiwior, difensore polacco apprezzato per tecnica e duttilità. Il Porto sembra in vantaggio nella corsa, ma il Milan mantiene i contatti con l’agente del giocatore e monitora ogni sviluppo, pronto a inserirsi se la trattativa con i portoghesi dovesse sfumare.

Obiettivo: blindare la difesa

La scelta di Allegri di adottare la difesa a tre ha evidenziato la necessità di un rinforzo di spessore. Un innesto capace di alternarsi con i titolari è considerato cruciale per affrontare una stagione lunga e ricca di impegni su più fronti. Tare e Allegri lavorano senza sosta con l’obiettivo di regalare ai tifosi un colpo di mercato in grado di rendere il Milan più competitivo e solidificare la linea difensiva.