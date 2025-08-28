 Calciomercato Milan: Allegri spinge per un rinforzo in difesa, Akanji e Kiwior nel mirino
Connect with us

Milan News

Calciomercato Milan: Allegri spinge per un rinforzo in difesa, Akanji e Kiwior nel mirino

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Akanji MG9 0606 1

Calciomercato Milan: il tecnico rossonero Allegri vuole un rinforzo in difesa, Akanji e Kiwior nel mirino. Le ultimissime

Nelle giornate più calde di questo calciomercato, il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. La decisione arriva dal tecnico Massimiliano Allegri, allenatore toscano noto per la sua capacità tattica e per la predilezione verso moduli flessibili, che punta a introdurre stabilmente la difesa a tre. Un cambiamento che impone alternative di alto livello in ogni ruolo.

A guidare le operazioni è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio e grande conoscitore di calcio internazionale. I nomi sul taccuino sono due: Manuel Akanji, difensore centrale svizzero classe 1995 in forza al Manchester City, e Jakub Kiwior, centrale polacco del 2000 attualmente all’Arsenal e con un passato in Serie A allo Spezia.

Manuel Akanji: la pista più calda

Secondo quanto riportato da fonti come Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i contatti tra il Milan e l’entourage di Akanji si sono intensificati. Il 28enne, campione d’Inghilterra e nazionale svizzero, ha momentaneamente bloccato una trattativa con il Galatasaray per valutare l’offerta rossonera. Il Manchester City aveva già trovato un accordo di massima con i turchi per circa 17 milioni di euro, ma Tare sta studiando la formula giusta per convincere il club inglese a cedere il giocatore, considerato ideale per portare esperienza e solidità alla retroguardia.

Jakub Kiwior: alternativa di prospettiva

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Kiwior, difensore polacco apprezzato per tecnica e duttilità. Il Porto sembra in vantaggio nella corsa, ma il Milan mantiene i contatti con l’agente del giocatore e monitora ogni sviluppo, pronto a inserirsi se la trattativa con i portoghesi dovesse sfumare.

Obiettivo: blindare la difesa

La scelta di Allegri di adottare la difesa a tre ha evidenziato la necessità di un rinforzo di spessore. Un innesto capace di alternarsi con i titolari è considerato cruciale per affrontare una stagione lunga e ricca di impegni su più fronti. Tare e Allegri lavorano senza sosta con l’obiettivo di regalare ai tifosi un colpo di mercato in grado di rendere il Milan più competitivo e solidificare la linea difensiva.

Related Topics:

Milan News

Calciomercato Milan, colpo Nkunku: atteso a Milano in serata. Scatta la nuova era rossonera

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

28 Agosto 2025

By

Nkunku
Continue Reading

Milan News

Jashari Milan, brutto infortunio per il nuovo acquisto dei rossoneri! Le ultime sulle sue condizioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

28 Agosto 2025

By

Jashari 1
Continue Reading