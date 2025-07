Calciomercato Milan: Allegri chiama Vlahovic. Ecco il prezzo della Juventus per lasciare andare l’attaccante serbo, ormai un esubero

Il calciomercato estivo si infiamma con una suggestione clamorosa: Dusan Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Milan. Secondo le indiscrezioni riportate da La Stampa, l’attaccante serbo avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Milano, spinto dalla forte stima del suo ex allenatore ai tempi della Juventus, Massimiliano Allegri, ora tecnico rossonero. L’allenatore livornese avrebbe infatti contattato il suo pupillo, manifestando il desiderio di riaverlo con sé per costruire un attacco di altissimo livello.

Il filo diretto tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, sarebbe già stato avviato. L’obiettivo del Milan è chiaro: regalare ad Allegri un centravanti di peso e di comprovata esperienza per affiancare il neo-acquisto Santiago Gimenez. L’idea tattica sarebbe quella di creare una coppia d’attacco formidabile o, in alternativa, di avere una soluzione di lusso per guidare il reparto offensivo.

Tuttavia, la strada per il ricongiungimento tra Vlahovic e Allegri non è semplice. La Juventus, proprietaria del cartellino, non ha intenzione di concedere sconti né di considerare una risoluzione del contratto. La dirigenza bianconera è stata chiara: per lasciar partire il proprio numero 9, attende un’offerta di almeno 20 milioni di euro.

Questa cifra rappresenta la base d’asta per un’operazione che potrebbe nascere dal braccio di ferro tra Vlahovic e il club bianconero. Il Milan valuta l’occasione di mercato, consapevole di poter inserire in rosa un bomber capace di spostare gli equilibri del campionato, mentre la Juve attende la mossa ufficiale per definire il futuro del suo attaccante. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa suggestione potrà trasformarsi in una delle trattative più calde dell’estate.