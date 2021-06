Calciomercato Milan: Atletico Madrid su Calhanoglu. I dettagli

L’Atletico Madrid starebbe riscontrando delle difficoltà nella corsa a De Paul: gli spagnoli virano su Calhanoglu

L’Atletico Madrid cerca un uomo di sostanza e fantasia per confermare quanto di buono fatto in questa stagione. Occhi puntati sulla Serie A: Sky Sport aveva riportato di un interesse per De Paul ma l’Udinese non si muove dalla richiesta di 40 milioni di euro.

I Colchoneros dunque potrebbero cambiare obiettivo e puntare su Calhanoglu: il turco del Milan non ha ancora rinnovato ed è anche nel mirino della Juventus. Domino di mercato dunque se il turco dovesse andare all’Atletico Madrid con De Paul che sarebbe conteso da Juve e Milan. Sullo sfondo c’è anche l’Inter.